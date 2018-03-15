Yetmedi mi artık

Kulturkampf…

Kavram Almanca, “kültür mücadelesi”/”kültür savaşı” anlamına geliyor.

Siyaset literatüründe ge­nellikle Almanca kullanılıyor. Örneğin…

Fransızca, “le Kulturkampf”…

İspanyolca, “el Kulturkampf”…

İtalyanca, “il Kulturkamp”…

Peki, bu kavram nasıl doğdu?

Avrupa'da esmeye başla­yan aydınlanma rüzgarı, dinin toplumdaki rolü ve top­lum-kilise arasındaki ilişkiyi tartışmaya başladı.

Kral ile birlikte ülkenin sahibi olan kilisenin kamu­sal alanının dışına çıkması istendi. “Din ile devlet işleri birbirinden ay­rılsın” deniyordu. Laiklik gündemdeydi…

Katolik kilisesi direndi. Ve…

Yeni kurulmaya baş­layan -Almanya-İtalya gibi- modern ulus devletler ile kilise arasında kültü­rel güç savaşı başladı.

– Bir yanda, elinde büyük sermaye bulunduran, (evlilik, aile, eğitim gibi alanlarda) günlük yaşama nüfuz eden, devlet içinde kurumsallaşmış dogmatik/katı dinsel otori­te vardı.

– Diğer yanda, insan aklı­nın ve iradesinin özgürlüğünü savunan modernist, laisist, ulusalcı, liberal, sosyalist ay­dınlanmacılar vardı.

Bu “kültür savaşı” en sert Almanya'da yaşandı.

Papa Pius IX liderliğindeki Katolik kilisesi, Bismarck ön­derliğindeki Prusya'nın Alman­ya'yı birleştirerek modernist-laik ulus devlet kurmasına karşı çıktı. Başaramadı.

Bismarck, -mali kısıtla­ma, medeni nikah, ruhban eğitiminin denetimi vs.- ko­nularda 22 kanun çıka­rarak Katolik kilisesinin gücünü doğradı. Vatikan'la ilişkiyi bile kesti! Cizvitleri yasaklattı. 1.800 papazı hapsetti ya da sürgüne gönderdi. Bunlar yüzünden suikaste bile uğradı. Uzatma­yayım.

Tarih: 17 Ocak 1873.

Kulturkampf kavramı…

Bismarck'ın 1871-1878 yılları arasında Katolik kilisesi ve onun gölgesinde­ki Merkez Parti'yle yaptığı “kültür mücadelesinden” doğdu!

Gelelim meselenin Türki­ye boyutuna…

200 yıllık çatışma

Almanya'daki kulturkampf sadece yedi yıl sürdü!

Daha sonra Bismarck, -gelişen sosyalist dalgadan çekinip- kilise ile anlaştı. “Azaltma Yasası” ile bazı kanunları yumuşattı…

Türkiye tarihinde ise kulturkampf -Tanıl Bo­ra'nın “Zamanın Kelimeleri” kitabında belirttiği gibi- bit­meyen bir cenk'tir!

Modern Türkiye tarihini Tanzimat ile başlatırsak ka­baca şöyle bir değerlen­dirme yapabiliriz:

– Tanzimat'a karşı II. Ab­dülhamit…

– II. Abdülhamit'e karşı İttihatçılar…

– İttihatçılara karşı Hürri­yet-İtilafçılar…

– Hürriyet-İtilafçılara karşı Kemalistler…

– Kemalistlere karşı Gard­rop Atatürkçüler…

– Gardrop Atatürkçülere karşı Refah Partisi…

– Refah Partisi'ne karşı 28 Şubat…

– 28 Şubat'a karşı AKP…

Tablo böyle ne kadar daha sürüp gidecek?

200 yıldır süren kultur­kampf/”kültür savaşımız” ne zaman-nasıl son bulacak?

Bir gün AKP iktidarı yıkıla­cak. Sonra…

Sonra yeni bir “kültür sava­şına” mı başlayacağız?

Ne zaman son bulacak bu kültürel cenk?

Kültürel meselelerimizi “intikam alma” boyutundan ne zaman çıkaracağız?

200 yıldır siyasi mücade­leyi sadece “kültür eksenli” yapmak aslında büyük hata değil mi?

Ne zaman kavuşaca­ğız toplumsal barışa? Salt kendi politik görüşümüz iktidar olduğunda mı?

Tek boyutlu kültürel hegemonya anlayışı­nın ülke olarak bizi büyük ayrışma noktasına getirdiği/ kamplara böldüğü görülmü­yor mu?

İki örnek vereceğim…

Dile-tavra yansıyor

İşte 28 Şubat Davası…

Hepimiz biliyoruz ki, hukuki anlamda böyle dava olmaz.

Hepimiz biliyoruz ki, davanın ana konusu, “kültür savaşı”/kulturkampf'tır!

28 Şubat'ın yaptığı ha­tayı bu kez AKP yapıyor; “intikam” açıklamalarında bulunuyor!

Maalesef 200 yıldır gördü­ğümüzün benzeridir bu dava; tıpkı -II. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki mah­kemede Mithat Paşa'yı yargılatması gibi- bu dava da “güç savaşı” haline dönüş­türüldü… Peki ya sonra?

AKP iktidardan düştüğü anda -kulturkampf nede­niyle- yeni davaların açılaca­ğını söyleyen bugün büyük kitle yok mu Türkiye'de?

Benzer tarihsel kültür çatış­malarını daha kaç kez yaşaca­ğız peki?

28 Şubat askerleri, Er­bakan iktidarının ekono­mik-politiğine değil, salt kül­türel yönüne bakarak büyük hata yaptı. Ve fakat…

Benzer hatayı AKP de yaptı; FETÖ'nün Türk Ordusu içinde yuvalanmasına gözünü kapadı, darbeye maruz bıraktı ülkeyi!

Vereceğim ikinci kültü­rel çatışma örneği daha sancılı…

Bir çevrenin sırf kendi kültürlerinden olmadıkları için, uçak kazasında ölen gen­cecik kızlara ağır sözcüklerle saldırdığını bilmeyen kalmadı sanırım…

Kulturkampf sadece siyasi çatışmanın konusu değil; top­lumsal yaşamda da büyük yaralanmalara sebep olu­yor. Şanlıurfa/Suruç, Ankara Gar ya da İstanbul Reina'da IŞİD tarafından öldürülen insan­lara en ağır küfürlerle sal­dıranları unuttunuz mu? Tüm bu nefret dolu dile-tavra yol açan da kulturkampf değil mi?

Peki, tekrarlıyorum:

Ne zaman son bulacak bu topraklardaki 200 yıllık kültü­rel çatışma?

Kültürü, çatışma konusu olmaktan kim- nasıl çıkara­cak?

Bu konu üzerinde çok dur­mak-tartışmak gerekmiyor mu?

Yoksa… Birbirimize laf sokmaya devam mı etmeli­yiz?

Hani… Mevzubahis olan Vatan'dı…