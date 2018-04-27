82 yaşındaki gazeteciye hapis!

İktidarın iddiasına göre basın özgürlüğünde Avrupa'dan ileriymişiz! Devletliler öyle diyor!

İşte, alın size fikir, düşünce ve basın özgürlüğü!

Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici, yazar-çizer ve karikatürist, 15 çalışanına toplam 72 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

82 yaşındaki duayen gazeteci, Atatürkçü ve tüm gazetecilerin ağabeyi Orhan Erinç 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

O Orhan Erinç ki, ülkemizin en büyük basın kuruluşu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde yıllarca “Başkan” olarak görev yapmıştı.

82 yaşındaki bir gazeteciye bile 6 yıl 3 ay ceza verilmesi yabancı basında şaşkınlıkla karşılandı!

Gelin de şimdi “Türkiye'de basın özgürlüğü var” diye dünyayı inandırın bakalım!

Yalnız Avrupa'da değil, tüm dünyada Türkiye artık demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında yer almıyor maalesef!

“Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü”ne göre Türkiye adım adım hür dünyadan uzaklaşıyor. Basın özgürlüğünde geçen yıl 180 ülke arasında 155'inci idik. Bu yıl 157'nciliğe geriledik. Türkiye sıralamada özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor!