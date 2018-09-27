ABD’den al haberi!

Wall Street Journal Gazetesi yalnız Amerika'nın değil, dünyanın en ciddi, en saygın gazetelerinden biridir. Gazete, İzmir'de ev hapsinde tutulan Amerikalı rahip Brunson için şu haberi verdi:

“12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir!”

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da haberi teyit etti.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK için casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın durumu Türkiye ile Amerika arasında krize neden olmuş, bu olay Türk Lirası'nın dolar karşısında erimesine yol açmıştı.

Amerika, Türk yargısının vereceği kararı önceden nasıl biliyor? Bu olayda yargı devre dışı olabilir. 694 Sayılı KHK'nın 74'üncü maddesinde şu hüküm var:

“Bir tutuklu, Dışişleri Bakanlığı'nın talebi, Adalet Bakanlığı'nın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkedeki tutuklu ile takas edilebilir.”

Demek ki, bu madde işletilecek. İyi de haberi ABD'den öğrenmemiz ilginç değil mi? Bizimkiler neden daha önce aylarca atıp tuttular? Sonuçta işte Amerika'nın

dediği oluyor!