Adalet her şeyin temeli!

Sevgili okurlar… 19 Mayıs günü, 99 yıl önce Türk Milleti'nin bağımsızlık savaşının başlatıldığı gündür. Bu büyük günü bugün ulusça kutluyoruz…

19 Mayıs gününün SÖZCÜ Gazetesi için ayrı bir önemi var.

Tam bir yıl önce bugün, 19 Mayıs 2017'de SÖZCÜ için “FETÖ davası” açılmıştı… Bir yılda yapılan duruşmalarda tüm iddialar birer birer çürütüldü. Savcının dinlettiği bütün tanıklar SÖZCÜ'nün FETÖ ile bir ilişkisi olmadığını açıkladı.

SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay'ın Feto okullarında yetiştiği şeklindeki uydurma iddialar, ortaya konulan diplomalar ve delillerle çürütüldü.

Yazısı davaya temel oluşturan gazeteci Fehmi Koru tanık olarak dinlendiği mahkemede “Yazdığım o yazının hiçbir dayanağı yok. Yazı dedikodu mahiyetindeydi” diyerek Burak Akbay hakkındaki iddiaların aslı astarı olmadığını itiraf etti.

“FETÖ Çatı Davası”nın savcısı da15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın yerini bildirme konusu ile SÖZCÜ'nün bir ilgisi olmadığını açıkladı.

Bu durumda ortada hiçbir delil kalmamış oluyor ama ne yazık ki dava hâlâ devam ediyor.

Yargıya güven azaldığından yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmiyor, dolar artıyor, ekonomimiz dar boğaza giriyor. Adalet her şeyin temelidir!