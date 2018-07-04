Sürekli mesajlar alıyorum… Diyorlar ki:

“Çarşı pazar fiyatlarına zam geldi…

Sigaraya zam geldi…

Akaryakıta zam geldi…

Doğalgaza zam geldi.

Alkollü içkilere zam geldi…

Zaten kazık olan Avrasya Tüneli'nde kazığın boyu büyüdü…

Bankaların verdiği kredi kartlarının gecikme faizleri artırıldı…

Sen bilirsin? Ne olacak halimiz? Ne olacak bu memleketin hali?”

Ben bilirmişim… Sevgili okurlar. Her şey ortada… Sizden fazla bildiğim bir şey yok! Eskiden “iki duble” rakı içince kafayı bulanlar “Ne olacak bu memleketin hali?” diye dertlenirlerdi… Artık vatandaşlar içmeden sarhoş gibi oluyorlar. Artan fiyatlar gülle gibi kafalarına iniyor.

Bunlar daha başlangıç… Usul usul kendini gösteren zam rüzgârı yakında fırtınaya dönüşürse hiç şaşırmayın…

Ancak, ağlamak yok… Bu sonucu millet olarak biz istedik! 16 yıldır ülkeyi ne hale getirdiklerini bile bile yine de ulusça oy verdik, lâyık olduğumuz idare şeklinin bu olduğunu kanıtladık!

Şimdi, artan ekonomik güçlükler karşısında muhterem insanlarımızın sızlanmaya hiç hakları yok diye düşünüyorum!