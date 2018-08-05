Ah şu kötü yönetim!

Biz aslanız, kaplanız, asrın lideriyiz, şöyleyiz, böyleyiz!

Bunlar boş şeyler… Korkusunu bastırmak için karanlıkta şarkı söyleyen insanlara benziyoruz.

Ekonomi ve dış politika başta olmak üzere, Cumhuriyet tarihimizin en zor dönemini yaşıyoruz. Dibe vurmak üzereyiz!

Bu hale durup dururken gelmedik. Kötü yönetiliyoruz! Ekonominin emir-komutayla, bağırıp çağırmakla yürümediğini anladığımız zaman çoktan dibe vurmuş olacağız.

Üretmiyor, sürekli tüketiyoruz. Borç alıp, el âlemin parasıyla yaşıyoruz!

Doların artmasının sebebi sadece Amerika ile olan gerginlik değil, alınan milyarlarca dolar borcun üretime yatırılacağı yerde, lüks tüketime ve beton yığınına harcanması nedeniyledir.

Hacizler, iflaslar, işsizlik ve yoksulluk frensiz gidiyor. Azgınlaşan enflasyon gazetelerde canavar resimleriyle temsil edilmeye başlandı.

Seçimin galibi olan iktidar hâlâ gururlu ve kibirli… Kötü gidişin sorumlusu o değil sanki… Pompalanan hava bu ve birçok kişi de buna inanıyor! Aziz Nesin sağ olsaydı kim bilir ne derdi?