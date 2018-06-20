Ah şu menfaat!

Artık seçimlere sayılı günler kaldı. Sadece 4 gün!

Pazar günü “ak mı, kara mı?” “yaş mı kuru mu?” belli olacak.

Toplumda heyecan son noktada…

Tayyip Bey'in ilk defa çok zorda olduğu anlaşılıyor. Neden mi?

Sert sözlerinden, muhalif adaylara zehir zemberek ifadelerle çatmasından, rakiplerini aşağılamaya çalışmasından değil… Ya neden?

Tansu Çiller gibi birinden medet ummasından, ona dört elle sarılarak sahneye çıkarmasından Tayyip Bey'in ne durumda olduğunu anlamak mümkün…

Tayyip Erdoğan, Tansu Çiller'den boş yere medet umuyor. Çünkü o hanım artık bitmiş, tüketmiş bir siyasetçidir ve kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur!

Peki, Tansu Çiller neden “Milli bir şuurla buradayım” dedi?

Onun milli şuur dediği, kendi menfaatleri… Çünkü Çiller Ailesi'nin güneş enerjisi sektöründe milyonlarca liralık yatırımları, Kilyos Uskumruköy'de büyük konut projeleri ve devletle bir sürü işleri var.

Ee, “Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” denir. Milli şuur filan hikâye!

Menfaate dayalı siyaset anlayışı maalesef Türkiye'yi bu hale getirmiş bulunuyor!