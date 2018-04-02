Akşener rüzgârı!

Dün Meral Akşener konuşuyordu… Ankara Spor Salonu hınca hınç doluydu… Salonun dışında da binlerce kişi Akşener'i ekranlardan izliyordu…

Polis kayıtlarına göre, İYİ Parti'nin 1'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki kalabalık 20 bin kişiyi buluyordu.

Beklenenden çok daha coşkun, çok daha renkli bir kurultay oldu. Salonda “İyiler cesur olduğu sürece kötülerden hesap sorar”, “İyiler kazanacak” yazılı pankartlar vardı.

İzleyicilerin yarısı kadınlardan oluşuyor, bir kadın liderin “Cumhurbaşkanı adayı” olması onlara gurur veriyordu.

İnsanlarda umut ve sevinç vardı.

Akşener en çok alkışı “Atatürk'le neden uğraşıyorsunuz, Atatürk'le ne derdiniz var?” diye iktidara bağırdığı vakit aldı. Başta kadınlar olmak üzere tüm izleyiciler Meral Hanım'ı ayakta alkışladı.

Akşener'in etkileyici konuşmasını canlı olarak sadece Halk TV yayınladı… Anlı şanlı diğer televizyonlardan tık çıkmadı. Güya haber kanalı olan TV kanallarının o saatte haberden başka her şey verdiğini gördüm. Kimi moda haftasını, kimisi de sahanda nasıl yumurta kırıldığını anlatıyordu! Tümüne yazıklar olsun!