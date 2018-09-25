Aldatılmaktan bıkmadık mı?

Böyle iktidar şakşakçıları olduğu sürece Türkiye'de işler düzelmez, iki yakamız bir araya gelmez!

Mesela şu sözlere bakın:

“Türkiye'ye yönelik uygulanan ekonomik saldırı süreci atlatılacak, 15 Ekim itibarıyla son bulacak, fiyatlar düşecek ve ülkemiz güllük gülistanlık olacak! Ekim ayı hayır ayı olacak ve Türkiye'ye milyon dolarlar akacak!”

Vay canına! Neler neler olacakmış meğerse… Ekim ayına ne kaldı ki?

Mutlu haberler vermek iyi de, uyduruk haberler vermek iyi değil!

Türkiye'nin içinde bulunduğu derin sıkıntılarla hiçbir ilgisi olmayan bu sözleri kim söylüyor?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bedevi Palandöken'e ait bu tutarsız sözler… Neye dayanarak söylüyor belli değil. Atıyor işte! Esnaf ve sanatkârların sıkıntılarıyla uğraşacağı yerde iktidar şakşakçılığı yapıyor!

Yıllardır millet hep bu tür sözlerle uyutuldu, gerçekler saklandı, sonunda “Aa, aldatılmışız!” denilip için içinden çıkıldı.

Bizim muhterem halkımız da bu yalancı dolmaları bilmem kaçıncı defa afiyetle yuttu!

Ey halkım! Aldatılmaktan bıkmadın mı?