Ayağa kalkan yargı!

Yargı ayağa kalkar mı? Kalktıktan sonra da hararetli bir şekilde alkışlar mı?

Hiçbir demokratik ülkede yargının ayağa kalkıp bir parti başkanını alkışladığı görülmemiştir. Fakat bizde yargı bunu yapabiliyor!

Bunlar bir de Türk Milleti adına karar verecekler!

CHP lideri Kılıçdaroğlu da konuyu dile getirerek “Saray'da ayağa kalkan hâkimlere sesleniyorum” dedi ve ekledi:

“Bir partinin genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalktınız? Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Talimatla verilen karar adalet midir? Sizin ne işiniz var ayakta? Bir partinin genel başkanı gelmiş, hepsi ayağa kalkmış alkışlıyor. Yarın senin önüne gelirse ne diyeceksin? Adaletin olmadığı bir devlet çöker. Bu ülkede adalet bitmiş. Adaleti savunsaydın, hâkimleri Saray'a, ayağına çağırmazdın, sen onların ayağına giderdin. Saray'daki hâkim ve savcılara sesleniyorum: Cübbenize iki ilik açıp düğme diktirin. Böylece önünüzü de iliklersiniz. Siz ‘Üçüncü güç' olmaya lâyık değilsiniz!”

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine “Hayır” diyebilir miyiz?

O sadece günümüzün adaletine ayna tutuyor!