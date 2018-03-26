Aydın Doğan (2)

Aydın Doğan'ın başta Hürriyet olmak üzere tüm gazete ve televizyonlarını satarak basın dünyasından çekilmesi Türk medyası için çok olumsuz bir gelişme oldu.

Bunun sancıları ileriki dönemde çok daha ağır bir şekilde hissedilecek.

İktidar, Aydın Doğan'ı imha etmek için yıllardır uğraşıyor, görülmemiş büyüklükte ağır vergi cezaları keserek onu yıldırmaya çalışıyordu.

Başka biri olsaydı bu kadar dayanamaz, uzun zaman önce pes ederdi.

O demokrasiye inançla direndi, birçok fırtınaya göğüs gerip, ağır bedeller ödeyerek bütün güçlükleri atlattı fakat sonunda:

“Artık 80 yaşını geride bırakmış bulunuyorum. Geldiğim bu aşamada kendi isteğimle yayıncılık mesleğime nokta koymaya karar verdim” dedi.

Zor günlerinde Aydın Doğan'a kim destek verdi? Aile bireyleri ve yakın birkaç arkadaşı hariç, hiç kimse!

Halen Londra'da yaşayan eski bir tecrübeli gazete patronu, Aydın Doğan'ın Hürriyet Gazetesi'ni sattığı haberini duyunca:

“Oh be… Aydın Bey nihayet kurtuldu!” dedi.

Memnuniyet ifade eden bu sözler çok şey anlatıyor.

NOT: Bu konuya devam edeceğim.