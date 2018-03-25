Türkiye'de medya yeni bir döneme girdi. Ülkenin en büyük yayın kuruluşu olan Doğan Medya'nın başta “Hürriyet” “Posta” ve “Kanal D” olmak üzere bütün kurumlarıyla iktidar yandaşı bir gruba satılmış olması, Türk basınını şimdikinden çok daha güç günlerin beklediğini gösteriyor.

Artık yazılı ve görsel medyanın yüzde 90'ı AKP'nin denetimine girmiş bulunuyor.

Yapılan bu operasyonlar iktidarı kurtarabilecek mi? Orası belli değil! Her şey kamu vicdanında ters de tepebilir!

Satış nedeniyle Aydın Doğan, “Dik duramadı ve sahibi olduğu büyük medya gücünü satarak tekelleşmeye yol açtı” diye eleştiriliyor.

Bu eleştirileri yapanlar ellerini vicdanlarına koyup düşünmelidir:

– Yıllardır iktidarın ağır baskısı altında bunalan Aydın Doğan'a sahip çıkıldı mı?

– 4,5 milyar lira gibi dünyada eşi benzeri görülmeyen haksız vergi cezası kesildiği vakit ona destek olundu mu?

Siz, biz, hepimiz, elimizi taşın altına koyup Aydın Doğan'a destek olsaydık o da tüm yayın organlarını satmak zorunda kalmazdı.

(Bu konuya devam edeceğim.)