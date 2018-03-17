Başka derdimiz kalmadı mı?

Bütün sorunlarımızı halletmiş gibi şimdi İstiklâl Marşı'mızın bestesini tartışıyoruz. Neden?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle istedi de ondan…

Erdoğan “En büyük üzüntüm İstiklâl Marşı'nın hakiki mânâsını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Bestekârlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar” demişti.

Bazı aklı başında müzisyenler “Milletimizin yeni bir İstiklâl Marşı melodisine ihtiyacı yoktur” derken, Saray'a yaranmak isteyen bir kısım müzisyenin yeni beste için harekete geçtikleri belirtiliyor.

Ülkede işsizlik almış başını gidiyor. Enflasyon dizginlenemiyor!

50 milyar doları geçen cari açık, ekonomideki kırılganlık, çöken tarım ve hayvancılık, Çiftlik Bank'ta dolandırılan insanlar, sağlıklı işlemeyen adalet sistemi ve ağır baskı nedeniyle korkusuzca karar veremeyen yargı mensupları, eğitim, sağlık… Tüm bu sorunlar toplum huzurunu rayından çıkarırken marş bestesiyle uğraşmanın mantığı var mı?

Peki, tüm bunlara Saray'ın küçük ortağı milliyetçi Devlet Bahçeli ne diyor? İttifak bozulur korkusundan sesini soluğunu çıkarmıyor!