Batı’dan eleştiri yağmuru!

Batı ülkelerindeki notumuz iyi değil maalesef…

Amerika ve Avrupa'nın en ciddi gazeteleri her gün ülkemizdeki seçimlerden söz edip yorumlar yayınlıyor. Beyaz Saray sözcüsü Heather Nauert sık sık kürsüye çıkıp Türkiye seçimleri hakkında konuşuyor.

Bunların ortak fikri şu:

“Türkiye'deki seçimler âdil olmayacak!”

Buna sebep olarak da, OHAL'in devam etmesini gösteriyor, “Muhalif gazetecilere cezalar yağdırılıyor, bir cumhurbaşkanı adayı hapiste tutuluyor, devlet televizyonu bile aşırı taraflı davranıp muhalif adaylara yer vermiyor” diyorlar.

Dün de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyid Ra'ad el Hüseyin bu görüşlere katılarak Türkiye'de Olağanüstü Hal'in kaldırılması çağrısında bulundu.

Zeyid Ra'ad “Muhalif görüşlerin ağır şekilde cezalandırıldığı bir ortamda güvenilir bir seçimin yapılabileceğini düşünmek zor. OHAL ile muhalefetin alanı önemli ölçüde daraltıldı” dedi.

Batı'nın tüm kurumları olağanüstü hal şartları altında âdil ve tarafsız bir seçimin mümkün olmadığı görüşünde birleşiyor.