“Bay Kemal haksız mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kızıyor, ona “Bay Kemal” diyor, “2019 onun son seçimi olacak, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!” diyor. Yandaş medya da Erdoğan'ın sözlerini her gün manşetlere çıkarıyor.

Hakaret dolu sözler karşılıklı devam ediyor. Bu arada ağır tazminat davaları gırla gidiyor: 250.000 lira, 500.000 lira gibi rakamlar havada uçuşuyor.

Bunlar tamam da… Bir de oturup soğukkanlı, sağlıklı bir şekilde düşünelim.

Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki:

“TRT Haber kanalından bir haber okuyacağım: Türkiye, Sudan'da tarım arazisi kiraladı. Burada kiralanan toprakta üretilen ürünler Türkiye'ye daha ucuz getirilecek.”

…Ve soruyor Kılıçdaroğlu:

“Türkiye'de toprak mı kalmadı? Özellikle Ak Partili kardeşlerime sesleniyorum. Oy verdiniz, iktidara getirdiniz, başımın üstüne… Bir parti önce kendisine oy verene ihanet ediyorsa ‘Dur' diyeceksiniz.

Sudan'da toprak kiralamak ne demek? 780 bin dönüm araziyi Sudan'da kiraladın mı, kiralamadın mı?

Dünyada hangi ülke kendi çiftçisine böyle yapar? Öyle bir ülke var mı?”

Şimdi biz soralım: Kılıçdaroğlu haksız mı?