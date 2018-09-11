Bir büyüme hikâyesi!

Kritik bir dönem yaşıyoruz. Ağır zamlar vatandaşın bütçesini acımasızca delmeye devam ediyor. Millet yumruk yemiş gibi şaşkın!

Her gün gazetelerde iflas eden veya iflas etmek için mahkemeye başvuran şirketlerin haberlerini okuyoruz.

Türk Lirası mum gibi eridi, yoksulluk arttı. Paramız dolar karşısında büyük oranda değer kaybetmiş durumda…

Dün Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamları açıklandı. Buna göre ekonomimiz yüzde 5.2 büyümüş!

“Aman ne iyi” diye bir sevindik ki sormayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu rakam bana şu fıkrayı hatırlattı:

Acılar içinde kıvranan adamı hastaneye kaldırıyorlar. Röntgenler çekiliyor, tahliller yapılıyor… Ve doktor neticeyi açıklıyor:

“İç organlarında hiçbir sorun yok. Karaciğer, akciğer ve böbrekler güzel çalışıyor. Vücut ısısı iyi, tansiyon çok iyi, nabız atışları düzenli ve kalp sağlam…”

Doktoru dinleyen hasta:

“Anladım doktor bey” diyor “Desene sapasağlam ölüyorum!”

Kimse alınmasın, kusura bakmasın… Bizim de halimiz buna benziyor!