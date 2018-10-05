Bir günlük harcama!

Ateş bacayı sarıp fiyatlar bütçeleri yakınca tasarrufun önemini anladılar. Şimdi “Tasarruf da tasarruf” deyip duruyorlar!

Çok geç ama hiç olmamasından daha iyi tabii ki… Ancak, bu işe en tepeden başlamak gerekir!

Vatandaşa “Sen kemerleri sık, ben paraları savurmaya devam edeyim” demek doğru değildir.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyerek, bu yoksul milletin ödediği vergilerle toplanan paraları saraylara, konaklara, yandaşlara, eşe dosta, ona buna dağıtmak olmaz!

Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre Beştepe'deki Saray'a geçen yıl 658 milyon lira harcandı. Sadece mutfak masrafı 2 milyon 600 bin lira.

Ee peki, bu durumda Saray'ın günlük masrafı ne oluyor?

Dudak uçuklatan bir rakam: 1 milyon 800 bin lira!

Bunun dünyada emsali yok! Amerikan McKinsey şirketi bu harcamalara göz yumacak mı? Sıkıysa yummasın! Anında o ballı işini kaybeder!

Enflasyon yüzde 24.5 olarak açıklandı. Durum gittikçe vahim bir hal alıyor. Ulusça kemerleri sıkmamız şart ama buna önce Saray'dan başlamalıyız!

Para savurmakla itibar olmaz!