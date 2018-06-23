Ülke, Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar zaafa düşmemişti…

Dövizler fırlayınca “Bunu dış mihraklar yapıyor” diye keramet buyurmuşlardı. Peki, patates-soğan fiyatlarını da mı dış mihraklar fırlatıyor?

Ülkede her şeyin çivisi çıkmış durumda… Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Patates-soğan ithaline izin vereceğiz” dedi.

Dışarıdan patates-soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek almazsak milletçe aç mı kalacağız yaa? Nedir bu rezalet?

Tüm bunların kötü yönetim nedeniyle başımıza geldiği gerçeğini kabul etmiyorlar.

Özgürlüklere set çekildi, yargı bağımsızlığı yok edildi, ülkeyi adaletsizlik sardı.

Bir de hâlâ vatandaştan oy istiyorlar.

Hangi yüzle? Haksızlıkların devamı için mi?

Milleti hepten ahmak sanıyorlar…

Yarın seçimler var. Aklımızı kullanırsak sıkıntı dolu bir dönemin sonu olabilir. Aksi halde ulusça her türlü eziyete müstahak oluruz!

Okurum Kâzım Üçok şu dizeleri yollamış:

“Göğün mavisinden,

Rüzgârın esemesinden belli.

Umutların yeşermesinden,

Meydanların sesinden belli,

Bir şeyler olacak yarın!

