“The Economist” dünyanın önde gelen ekonomi ve politika dergilerindendir. İngiliz kökenlidir ama bütün dünyada okunur.

Derginin son sayısında Türkiye hakkında yazdıkları beni uzun uzun düşündürdü ve “Bir zamanlar maziye bak, ne kadar şendik!” dedirtti.

Economist, Türkiye'nin her geçen gün Batı'dan biraz daha uzaklaştığını kaydederek özetle şöyle diyor:

“Bir zamanlar laik, demokratik bir Türkiye vardı.

O Türkiye'nin sonunda Avrupa Birliği'ne ve Batı olarak bilinen zengin liberal ülkeler arasına gireceği düşünülürdü…

…Ve yine bir zamanlar (çok değil birkaç yıl önce) Türkiye, gelişmekte olan ülke yatırımcılarının gözdesiydi.

Fakat o güzel günler geride kaldı.”

Ben dergide bunları okurken kalbim bir kez daha yandı! Gerçekten umut dolu o günler artık yok!

Economist, Türkiye'nin her geçen gün Batı'dan biraz daha uzaklaştığını, giderek daha radikalleşen, NATO'daki müttefikleriyle kavga eden “otokratik” bir ülkeye dönüştüğünü kaydederek “Gerçek haberlerden mahrum olan Türklerin çoğu, yaşanan sorunların Batı'nın entrikalarından kaynaklandığına inanıyor!” diyor.