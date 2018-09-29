“Tasarruf” lâfı ülke olarak sadece sözlüklerimizde var.

Bildim bileli “Devlette tasarruf” sözünü duyarım ama uygulamasını hiçbir zaman görmedim. Ses var, görüntü yok!

Bizim devletliler hararetli tasarruf nutukları çekmeyi seviyor, yediden yetmişe herkesi tasarrufa davet ediyor, fakat kendileri asla buna yanaşmıyor!

Mazeretleri: “İtibardan tasarruf olmaz!”

Gereksiz harcamaları ve mirasyedi gibi yaşamayı itibar zannediyorlar!

Havaalanları, saraylar, tüneller için harcanan paralar akılalmaz boyutlarda…

Kent plancısı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hocanın Facebook'tan gelen şu mesajı ilginç:

Projesi Irak asıllı İngiliz vatandaşı Mimar Zaha Hadid tarafından yapılan Çin'in Pekin Havalimanı 2019'da dünyanın en büyük havalimanı olarak açılacak.

Bizim İstanbul'un üçüncü havalimanının iki katı büyüklüğündeki Pekin Havalimanı'nın maliyeti 12 milyar dolar…

Bizimkinin maliyeti ise 35 milyar dolar!

Aradaki fark: 23 milyar dolar!

Ahmet Vefik Hoca “Bu da bizim farkımız!” diyor.

Peki, aradaki bu fark nerelere gidiyor?

Bunun hesabını soran yok!