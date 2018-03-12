Bizde siyasetin yapısı böyle işte… Politikacılarımız aynı konuya bir gün ak, bir gün kara diyebiliyor. Bunun çok sayıda örneği vardır…

Dünkü gazetelerde gördüğüm bir fotoğraf beni şaşırttı. Erdoğan sağ elini havaya kaldırmış “Bozkurt işareti” yapıyordu.

Erdoğan'ın Mersin İl Kongresi'nde AKP Genel Başkanı olarak “Bozkurt selamı” vermesine şaşırmamak mümkün mü? Çünkü aynı Erdoğan daha önce MHP'li Bozkurtları “Kafatası milliyetçisi” olarak suçluyordu.

Mersin'de Erdoğan'ı dinleyen AKP'liler “Bozkurt selamını” alkışladılar. Daha önce karşıt oldukları MHP ile seçim ittifakı yapmak onları çok memnun etmişti. Çünkü MHP'den gelecek üç-dört puanlık oya bile son derece ihtiyaçları vardı.

Dünkü fotoğrafı görünce Erdoğan'ın önceki dönemde söylediği sözler geldi aklıma… Türk milliyetçiliğinin düşmanlıktan ve ırkçı nefrete varan korkulardan beslendiğini belirtip “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız” demişti. Devlet Bahçeli de ona zehir zemberek sözlerle cevap vermişti…

Menfaat birliği olunca her şey unutuldu!

(Bu konuya TOKMAK-2 sütunumda devam ediyorum.)