Bu nasıl iş?

Türkiye'de acayip şeyler oluyor. Koca koca şirketler devlete başvurup “Benim borçlarımı yapılandırın. Aksi halde ödeyemem” diye çamura yatıyor!

Vatandaşın hiçbir borcunu ertelemeyen devlet bankaları da milyarlık borçların ötelenmesine tıpış tıpış razı oluyor!

Önceki Sağlık bakanlarından Rifat Serdaroğlu bu rezaleti şöyle özetliyor:

“Sözde büyüyorsunuz. Belçika'dan dünyaca meşhur çikolata markasını alıyorsunuz, yatırımlarınızı ve yönetim merkezlerinizi çaktırmadan başka ülkelere kaydırıyorsunuz, en sonunda ‘Ben sıkıştım, borçlarımı yeniden yapılandırın' diye dayatıyorsunuz. İlişkilerinizden dolayı istediğinizi de yaptırıyorsunuz. (6 milyar dolar)

Bir vatandaş üniversiteye gidecek çocuğunun eğitimine devam etmesi için ‘20 bin liraya ihtiyacım var. Kredi kartlarımı yeniden yapılandırır

mısınız?' derse iktidar olarak ne yaparsınız? Yol olur, ardı kesilmez, yapamayız, dersiniz.

Öte yandan sermayesi 300 bin lira olan bir şirket 325 milyon lira gibi büyük kredi sağlayarak fabrika satın alabiliyor. Nasıl oluyor bu? Kimse kızmasın, bu düzenin adına ‘Soygun düzeni' denir!”