Bu öfke neden?

Erdoğan'ı mitinglerde çok sert ve öfkeli görüyoruz.

Sürekli CHP'ye ve onun cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hücum ediyor.

Bu neyin ifadesidir?

Sanıyorum 16 yıldır ilk defa bu seçimleri kaybetme ihtimalinin belirdiğini gördü.

Saray'ın görevlendirdiği yandaş şirketlerin şişirilmiş anket sonuçları bile pek parlak değil!

Erdoğan mitingde “CHP bu ülkeye çivi mi çaktı?” diye bağırdı. Ona göre Türkiye'de ne varsa hepsini AKP yapmış! AKP'nin yıllardır sata sata bitiremediği koca koca fabrikaları, tesisleri, dev kuruluşları kim yaptı acaba? Gökten zembille mi indi bunlar?

Daha 1930'lu yılların ikinci yarısında Atatürk, Karabük Demir-Çelik fabrikalarını kurdurmuştu.

Erdoğan'ın “CHP bu ülkeye çivi mi çaktı?” sözlerine Muharrem İnce'nin verdiği tek cümlelik cevap yeterlidir:

“Senin bugüne kadar sattıklarını kim yaptı?”

Sayın Erdoğan şimdi gençler için her mahallede bir “kıraathane” kuracağını açıkladı. 32 bin mahalleye 32 bin kıraathane!

Kim bilir, belki ileride satacak başka şey kalmazsa o kıraathaneleri satar! Alan olursa tabii!