Bu yama dikiş tutmaz!

Seçim sonrası ne olacak?

AKP kazanırsa Türkiye kanatlanıp uçacakmış…

Ellerinde böyle bir sihirli değnek varsa 16 yıldır akılları neredeydi?

Referandumdan önce de aynı şeyi söylüyorlardı. Ne oldu? Uçtuk mu? Uçan dolar oldu, borçlar oldu, cari açık, enflasyon ve işsizlik oldu!

Bunların hepsi kanatlandı, olan zavallı millete oldu!

Şimdi aynı masalı devam ettiriyorlar!

Bu teraneye inanan var mı, bilmiyorum ama ben halkımızın bu kadar salak olduğunu düşünmüyorum. Tepkiler bunu gösteriyor.

Toplumdaki dip dalgasına rağmen bu seçimlerden de AKP galip çıkarsa, ülkenin de, ailelerin de, işçi, esnaf ve köylünün de mali durumu daha çok bozulacak, millet daha zor şartlarla boğuşmak zorunda kalacak.

Çünkü bu yama artık dikiş tutmaz hale geldi!

AKP, 16 yıllık iktidarı döneminde yerli üretimi yok etti, tarımı, hayvancılığı mahvetti, samanı, mercimeği bile dışarıdan satın almak zorunda kaldı, ülkeyi gırtlağına kadar borca soktu. AKP iktidara geldiğinde Türkiye'nin dış borçları 130 milyar dolardı, şimdi 453 milyar dolar… İyi ki ekonomiyi biliyorlarmış. Ya bilmeselerdi?