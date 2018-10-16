İktidar, İş Bankası hisselerine taktı kafayı… CHP'nin yönettiği yüzde 28 oranındaki hisseler Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek Hazine'ye devredilmeye çalışılıyor.

Bir gazeteci MHP milletvekiline, bu konuya ilişkin bir soru soruyor.

Soru sormak gazetecinin görevidir.

Milletvekili cevap veriyor:

“İş Bankası'nda hissen mi var lan?”

Vay canına, nasıl bir konuşma bu?

“Lan, ulan!”

Bunlar herkesi kendileri gibi mi sanıyor?

Bu kelime öyle basit bir sözcük değil… Lûgatlarda öfke ve nefret anlatan bir ifade olarak tanımlanır. Milletvekillerinin ağzında ayıptır, kabadır, çirkindir!

Gazeteci yanlış sormuş da olabilir. Peki, siyasetçinin “Ulan” demeye hakkı var mıdır?

“İş Bankası'nda hissen var mı lan?”

Olabilir de, olmayabilir de… Şimdi biz de ona “Sana ne lan” mı diyelim? Demiyoruz tabii ki…

Bu terbiye özürlü adamın adı lâzım değil… Meclis'te onun gibi bir hayli var. Güya milletin vekilleri…

Ey vatandaşım! Senin vekillerin bile böyle olursa, bugünkü haline şükret! Daha kötü günler görebilirsin!