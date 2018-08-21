Buruk bayram!

Bugün mübarek Kurban Bayramı…

Ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen elbette kutlayacağız.

Bayramlar barış, sevgi, beraberlik, kavuşma ve dayanışma günleridir. Fakat insanlarımızın önemli bir bölümünün, “Bayram bizim neyimize!” dediğini duyar gibi oluyorum.

“Aslında kurban olan bizleriz… Kurban bu ülkenin insanlarıdır!” diyenlere hak vermek gerekir mi, bilemiyorum.

Topallayan, sakat bir demokrasinin olduğu…

Düşünce ve fikir özgülüğünün kısıtlandığı…

Milletvekili ve gazetecilerin cezaevlerine tıkıldığı…

FETÖ canisi ile uzaktan-yakından hiçbir ilgileri olmadığı halde, atılan çamurlarla ve zorlama iddialarla insanların FETÖ'cü diye yargılandığı bir ülkede yaşıyoruz.

Seçimlerden önce “Başkanlık Sistemi'ne geçelim, Türkiye ekonomide kanatlanıp uçacak, kimse bizi tutamayacak!” diyorlardı.

Muhterem halkımız inandı, oy verdi, ne oldu? Daha aradan iki ay geçmeden başımıza gelenlere bakın!

Her şeye rağmen “Bayram bizim neyimize?” diyemiyor, tüm okurlarımızın mübarek bayramını kutluyoruz. Çetin Altan'ın hayattayken sık sık dediği gibi; “Enseyi karartmayın!”