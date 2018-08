CHP’de güven sorunu!

Ülke doların ateşiyle alevlendi! Bütçeler allak bullak!

Fiyatı artmayan, cepleri yakmayan madde yok! Her yerde zam var!

Başımıza gelen dertler elbette iktidarın kötü yönetiminin sonucudur.

Peki, ülke yangın yerine dönmüşken muhalefet ne yapıyor?

CHP kendi derdinde… Partide kargaşayı başlatan Muharrem İnce ve yandaşları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturtup onun başkanlığı bırakmasını istiyor.

Ben bu tür saldırıları haksız buluyorum. Her şeyin yolu yordamı, adabı vardır, zorlamayla olmaz. İşi doğal akışına bırakmak gerekir.

Muharrem İnce gelse ne yapacak ki? Elinde sihirli değnek mi var? CHP şaha kalkıp hemen iktidar mı olacak? İşler bu kadar basit mi yani? Bu uçuk tipler, CHP'nin yapısal sorunlarından habersiz!

Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde “Bu koltukta ilelebet oturmayacağım. Sayın İnce'yi cumhurbaşkanı adayı gösterirken benden sonra o genel başkan olur diye düşündüm. Ancak sonrasında yapılanlar güven verecek şeyler değil” dediği öğrenildi.

Haklıdır. İnce Bey'in davranışları maalesef çok kişiye güven vermiyor!