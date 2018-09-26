Çözüm zorlaşıyor!

Damat Bey “Yüzyıllardır dünyanın en zorlu bölgelerinden birinde, Türkiye'nin en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret ederek ekonomi alanında son 16 yıldır büyük bir başarı hikâyesinin yazıldığını” vurguladı.

Maşallah! Ne başarı, ne başarı! 16 yılda geldiğimiz nokta belli. Krizin adını “Mıriz” koysalar da herkesi etkileyen bir kriz bu!

Merkez Bankası'nın eski Başkanı, bu işin uzmanı Durmuş Yılmaz, Maliye Bakanı Damat Berat Bey'in dediklerinin tam tersine “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu” söylüyor ve:

“Bu kriz Damat Berat Bey'in altından kalkabileceği bir kriz değildir” diyor. Neden altından kalkamaz?

Çünkü, devlette “liyakate” değil “sadakate” göre atanmış üst düzey bürokratik kadro bu krizle başa çıkamaz!

Ülkemizde bu işleri iyi bilen, tecrübe sahibi nice yetişmiş ekonomistler, nice değerli bürokratlar var. Bunlar nerede? Onlar ne yazık ki, devre dışı!

İktidarın ekonomi konusundaki kibri ve gerçekleri kabul etmeme inadı, içinde bulunduğumuz ekonomik krizi daha da derinleştirip çözümünü zor hale getiriyor!