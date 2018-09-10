Demirel’e haksızlık!

Eski yıllarda Meclis'te Manisa Milletvekili olarak görev yapan siyaset adamı Tevfik Diker'den, son olayları özetleyerek 9. Cumhurbaşkanı rahmetli Demirel'i hatırlatan bir mail aldım. Diyor ki:

“Bilelim ve unutmayalım…

ABD kolay kolay Türkiye'den vazgeçemez. Çünkü jeostratejik imkânlarını (bölgede taşıdığı askeri önemi) yok sayamaz.

En başta Boğazlar'ımızın stratejik konumunu unutmayalım.

Trump sadece Erdoğan'a ve Türkiye'ye savaş açmadı…

Rusya, Çin, Almanya, Fransa ve İran başta olmak üzere tüm dünyaya savaş açtı. Çareyi dünya bulsun! Yoksa 3'üncü Dünya Savaşı'na hazır olun!

Benim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

Ne oldu? RTE/AKP 16 yıldır tek başına iktidar…

Partili Başkanlık ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle her istediğini yapan bir Reis var.

Ne acı ki, dolar tırmanıyor! Ekonomi felç!

Ama hâlâ Reis alternatifsiz!

Bugün onun yaptığı yanlışların yarısını Demirel yapsaydı ona neler yapmazdık!

Biz geçmişte gerçekten Demirel'e çok haksızlık yapmışız!”

Tevfik Diker (19-20

Dönem Milletvekili)