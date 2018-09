Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika dönüşü üç günlük ziyaret için Almanya'ya uğradı. Berlin'de ülkenin en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti. Almanya Başbakanı Bayan Merkel ile görüştü, Almanya'ya kaçan yüzlerce FETÖ'cüyü geri istedi fakat Merkel “Daha çok kanıta ihtiyacımız var!” diyerek yan çizdi!

Özgürlükler konusunda da bir fikir birliğine varılamadı!

2016 yılında Almanya'ya kaçan gazeteci Can Dündar'dan “Ajan” diye bahseden Erdoğan onun Türkiye'ye iade edilmesini isteyerek “Türk mahkemesi Can Dündar'a 5 yıl 10 ay hapis cezası vermiş ve karar kesinleşmiştir. O bir ajandır. Aynı durumda bir Alman Türkiye'ye kaçsa ben onu iade ederim” dedi.

Erdoğan'ın “Devletimiz iade eder” yerine “Ben iade ederim” demesinin “Devlet benim” anlamına geldiği belirtildi.

Erdoğan, mahkemenin verdiği hapis kararı kesinleştiği için Can Dündar konusunda haklı olabilir ama Türkiye'nin tek meselesi bu değil ki!

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin tespitlerine göre Türkiye cezaevlerinde halen 138 gazeteci var! Özgür bir ülkenin hapishanelerinde bu kadar gazeteci yatar mı?