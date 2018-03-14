Dünyada nereye baksak ölümün görüntüleri var. Ölüm, ne genç tanıyor, ne yaşlı… Genç yaşta ölümler daha fazla acı veriyor, daha çok sarsıyor insanları…

Hayatlarının en güzel çağında olan 11 genç kadının içinde bulunduğu özel uçak Dubai'den gelirken İran'da düştü… Kahredici bir kaza… Türkiye bu facia ile sarsıldı fakat…

Ne yazık ki, insanlığını kaybetmiş kitleler de var bu toplumda… Aman Allahım ne iğrenç yorumlar, ne vicdansızca ifadeler… Öylesine çirkin ki… İnsan olan tiksiniyor, iğreniyor bu acımasız lâflardan…

Aşağılık, gaddar, iğrenç, rezil, vicdansız ve insafsız yorumlar karşısında, kaza kurbanı kızların aileleri sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

11 genç kadının, yürekleri yakan tüyler ürpertici ölümü karşısında çirkin, iğrenç yorumlar yapmak, ağır lâflarla saldırmak hangi insanlığa sığar? Suçları varlıklı olmaları mı? Toplumumuzun bir bölümü insanlığını kaybetmiş, işin özeti bu.

Ne söylemişti devleti yönetenler? “Dindar ve kindar bir gençlik yetiştiriyoruz” demişlerdi. Alın size dindar ve kindar nesil! Şimdi eserleriyle gurur duyuyorlar mı acaba?