Artık olağan hale geldi. Başımıza taş düşse dış güçlerden bileceğiz. Varsa dış güçler, yoksa dış güçler… Bizim yönetimimiz ise melekler kadar masum.

Kendimizi böyle avutup gidiyoruz!

İktidarın, ekonomik krizin sebebi olarak gösterdiği ve dilinden düşürmediği dış güçler kimlerdir?

Meclis Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'a göre:

“Yaşanan ve giderek ağırlaşan ekonomik krizin sorumlusu bizzat bu iktidardır!”

Hedefi dış güçlere kaydırmak isteyen yönetim, hem ekonomik krizin var olduğunu kabul etmiş oluyor, hem de “Kriz-mıriz yok yaa” diyor. Hangisi doğru?

Dr. Aytun Çıray “Dış güçler ilk defa 1071 yılında Malazgirt'te karşımıza çıkmıştı. O zamandan beri (947 yıldır) dış güç hep var. Yani dış güç ve düşmanlar AKP iktidarına özel ortaya çıkmış değil. İktidar, başarısızlığını hayali güçlere yüklemesin! Yok eğer bu dış güçler hayali değilse çıkıp açıklayın! Kimdir bu dış güçler dediğiniz kişiler ve ülkeler?” diye sordu.

“Laf olsun torba dolsun” biçiminde konuşan iktidar bu sorulara cevap verir mi? Tabii ki veremez!