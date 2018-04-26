Doğrudan şaşma!

Türkiye öfkeli insanlar ülkesi haline geldi.

Herkes sinirli, kızgın… Kime dokunsan parlayacak gibi…

İnsanlardaki gerilim hem AKP'nin ayrıştırıcı politikalarından, hem de ekonomik sıkıntıların büyümesinden kaynaklanıyor.

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğünü ya da gülümsediğini hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Yüzü sürekli olarak gergin, sözleri sert ve incitici!

Ülkenin en güçlü adamı durumunda olan bir kişinin bunun rahatlığıyla daha sakin ve hoşgörülü olması gerekmez mi?

Erdoğan'ın kızgın hali, ülkede işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Onun karşısında hiç kimse haklı değil! Hep kendisinin haklı olduğunu düşünüyor!

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermesi AKP ve MHP'nin kimyasını bozdu.

Erdoğan, 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye gitmesinin sorumlusu olarak Yüksek Seçim Kurulu'nu gösterip “YSK kararını cumartesi günü verse pazar günü 15'ler olayı olmazdı!” dedi.

Suçlanan YSK Başkanı Sadi Güven bundan ders almalı, seçimde doğru, tarafsız ve âdil olup hiç kimseye yaranmaya çalışmamalı!