Dolar babaları!

Dolar vahşi bir şekilde arttıkça yapılan zamlar domdom kurşunu gibi bütçeleri delmeye başladı.

İktidarın vadeli mevduatlarda stopaj vergisini sıfırlayan, fakat döviz mevduatlarındaki stopaj oranını artıran kararı dertlere derman olacak mı? Hayır, olmayacak!

Ekonomideki yangın büyük. Döviz mevduatlarından alınan stopaj vergisi koca denizde bir damla gibi kalır, yangını söndürmez!

Gerçek tedbir gözler önünde ama görmüyor ya da görmek istemiyorlar.

Yaklaşık 300 Türk işadamı Washington'da neden toplandı? Bunlar dolar zenginleri. Türkiye'den götürdükleri dolarlarla iş yapıyorlar ama kazandıklarını Türkiye'ye getiriyorlar mı?

Dünyaca ünlü Wall Street Journal Gazetesi bir Türk işadamının Miami'de yapacağı gökdeleni haberleştirdi. Gazete, işadamının Türkiye'deki dolar babalarını hedef aldığını, tanesi en az 1.9 milyon dolardan 389 lüks dairenin 45'inin şimdiden satıldığını duyurdu.

Peki, bunları kim, hangi Türk satın aldı? Ve milyonlarca dolar oraya nereden gitti?

Bir yandan oluk gibi dolar akıyor, diğer yandan mevduatlardan alınacak birkaç dolardan medet umuluyor!