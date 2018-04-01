Domuzdan post Fransa’dan dost olmaz!

Ben Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u önemli bir adam zannederdim… Yanılmışım!

Önceki Fransa cumhurbaşkanlarından farklı değilmiş! Öngörüsü ve siyasi yeteneği zayıf olan sıradan bir politikacı yani…

Macron, PKK'nın uzantısı terörist PYD'nin temsilcilerini Paris'teki sarayında kabul ederek kendi çapsızlığını gösterdi.

Bir cumhurbaşkanı teröristlerle muhatap olur mu?

PKK/PYD'lilere destek sözü veren Macron, bir de hiç sıkılmadan Türkiye'ye “PYD ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz” diye mesaj yolladı. Utanması da yok!

Fransız dostlarımız kusura bakmasın ama bu ahmakça bir teklif… Sen kim oluyorsun ki bir terör örgütü ile 80 milyonluk Türkiye'yi aynı ayarda sayıp “Arabuluculuk yapalım” diyorsun?

Türkiye o kanlı örgütle aynı masaya oturur mu? Böyle aşağılık bir durum düşünülebilir mi?

Terör Fransa'yı defalarca vurdu. Anlaşılan o Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Macron hâlâ akıllanamamış olacak ki terör örgütlerine arka çıkıyor!

Allah akıl fikir versin!

Sözün özü: Macron'un yönettiği Fransa bize dost olamaz!