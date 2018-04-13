Dünya diken üstünde!

Ortadoğu'da savaş rüzgârları esiyor. Dünya alarmda! “Savaş zaten yıllardır var” diyeceksiniz. Bu defaki öyle değil, Amerika ile Rusya kapıştı mı, savaş bölgesel olmaktan çıkar, bütün dünyayı yakar!

Amerika Başkanı Trump'ın “Hazır ol Rusya! Füzeler geliyor! Hem de en iyisi, en akıllısından!” diye tweet atması ortalığı iyice gerdi.

“Akıllı bir siyaset adamı hiç böyle söyler mi?” demeyin. Türkçe'de bir söz vardır: “Delidir, ne yapsa yeridir” denir. Onun da adı Trump… İnsanları dehşete düşüren böyle davranışları için ruh doktorlarının karar vermesi gerekiyor.

İş savaşa kadar uzar mı bilinmez ama durum hiç de hoş değil!

Trump “Suriye Doğu Guta'da kimyasal silah kullandı. Hesabını soracağım” diyor. Oysa bu konuda bir kesinlik yok. Fakat kan dökücü, hukuk tanımaz Amerika, ülkelerin bağımsızlıklarını yok etmek ve ezilen ulusları katletmek için hep böyle yapar. Yani yalana başvurur!

Fakat bu defa karşısında Rusya var… Suriye'de iki süper gücün çatışması, dünyayı alev topuna döndürür!

Dileriz sonunda aklı selim galip gelir.