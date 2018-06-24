En uzun gün!

Bugün karar günü… Soluklarımızı tuttuk, bekliyoruz.

Suçlamalar, hakaretler, meydan okumalar bitti. Artık karar günü!

Milletimiz son sözünü söyleyecek!

Yurdunu seven, kaderini bu ülkeye bağlayan, çoluk çocuğunun mutluluğunu isteyen herkes sandığa gidip özgür iradesiyle seçimini yapmalı.

Oylarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin mutluluğu için kullanmalıyız.

“Bir oydan ne olacak ki?” demeyin. O bir oylar toplanınca çok şeyler olur, ülkenin kaderi değişir.

Bugün iki seçim birden yapacağız.

Sandığa gidin ve gönlünüz kimi istiyorsa, aklınız, mantığınız, sağduyunuz sizi kime yöneltiyorsa oyunuzu ona verin.

Unutmayın ki, ülkemizin geleceğini bugünkü seçiminiz belirleyecek.

Bu vatan sizin, bizim, hepimizin. Hem doğru karar vermek, hem de uygar olduğumuzu tüm dünyaya göstermek zorundayız.

Kedilerin trafolara girmediği, sandıkların çalınmadığı, hiçbir şaibenin, kavga ve gürültünün olmadığı, âdil, dürüst, adaletli bir seçim olmasını diliyoruz.

Hangi sonuç çıkarsa çıksın ulusumuza hayırlı olması en içten dileğimizdir.

Haydi sandık başına!