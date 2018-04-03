Erken seçim bilmecesi!

Erken seçim tartışmaları sürüyor. AKP'nin önde gelenleri “Erken seçim filan yok!” diyorlar ama, bunun bir taktik olduğu inancı yaygın…

Başbakan Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Abdülkadir Özkan “Yörünge” adlı bir dergiyi yönetiyor. İşte o dergide “MHP'nin teklifiyle erken seçim geliyor” diye geniş bir röportaj yayınlandı. Konuşan, AKP'li Beşir Atalay'ın kurucusu olduğu ANAR Araştırma Şirketi'nin Başkanı İbrahim Uslu…

“Erken seçimin gelebileceği” ifadesi ona ait…

Bu konuyu bir ay kadar önce Talat Atilla, türktime.com'da işleyerek “Zekice bir plan yapıldı. Erken seçimi Devlet Bahçeli dile getirecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ortağını kırmamak için kabul etmiş görünecek.” demişti. Ben de bu yazıdan alıntı yaparak okurlarıma duyurmuştum.

Şimdi aynı iddiayı Başbakan'ın başdanışmanının dergisi tekrarlıyor.

Yörünge Dergisi'ne konuşan AKP'nin anketçisi İbrahim Uslu, yeni dönemin bir an önce başlaması için MHP'nin erken seçim talep edebileceğini belirterek “Bu talebi AKP'nin reddetmesi için hiçbir neden yoktur.” diyor.