Ezilen karıncalar!

Ünlü bir söz vardır: “Filler tepişir, karıncalar ezilir!” denir.

ABD ile kapışmamızın bedelini, başta dar gelirliler olmak üzere bütün vatandaşlar ödüyor.

Ezilen karıncalara döndük!

Dolar arttı diye sökün eden zamları görüyorsunuz. İçtiğimiz suya bile zam geldi. Bu daha iyi günlerimiz. Kim bilir daha ne zamlar gelecek, ne canlar yanacak, ne şirketler batacak!

İşçi, memur, asgari ücretli, emekli, tamamen çarpılmış durumda!

Döviz artışıyla ilgisi olmayan maddelere bile zam var. Fırsatçılar ülkesi haline geldik! İnsaf da kalmadı. Birçok ticaret erbabı “Fırsat bu fırsattır” diye zamları bindiriyor!

İşçi ve memur maaşlarının alım gücü yüzde 30 oranında eridi.

İnsanlarımız daha bir ay önce 100 liraya aldıkları bir malı şimdi 130 liradan aşağıya alamıyor.

Bayramlar barış, sevgi, beraberlik, dayanışma, mutluluk günleridir değil mi? Gelin de dar gelirli vatandaşlara sorun bakalım; mutlu bir bayram geçiriyorlar mı?

Bir gerçek de şu: Aslında bugünleri yaşamayı muhterem halkımız istedi. Katlanacağız!