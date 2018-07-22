CHP fokur fokur kaynıyor.

Aslında parti yıpranıyor, kamuoyunda daha fazla güven kaybediyor, farkında değiller.

Olağanüstü kurultay rekortmeni CHP'de muhaliflerin yeni kurultay için topladıkları imza sayısı 604'ü bulmuş… 624+1'e ulaşmaya az kaldı!

Peki, olağanüstü kurultay neyi değiştirecek? Ali gitti, Veli geldi diyelim, sonuç ne olacak? Derde derman olacak mı?

CHP kafasında yuvalanan örümcek ağlarını temizleyip, zihniyetini değiştirmediği sürece hiçbir şey olmaz! Değişim, kişilerin değişmesi değil, partideki hantal yapının, köhne zihniyetin değişmesidir.

Önceki gün CHP'li Halûk Pekşen ile birlikte E. Büyükelçi, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, deneyimli siyasetçi Onur Öymen'i ziyaret edip onunla CHP'nin durumunu konuştuk. Oğlu Burak Öymen'in Kazakistanlı ortaklarıyla Milas sahilinde inşa ettiği görkemli turistik tesiste yaz aylarını geçiren duayen siyasetçi Öymen “Tek çözüm yolu CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesidir” dedi.

Fabrika ayarları CHP'nin kuruluş felsefesi, Atatürk ilke ve devrimleri… Ne yazık ki CHP son zamanlarda bu ilkelerden uzaklaşmış görünüyor!