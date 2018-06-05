“Demokrasi ve adalet” diyerek iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi, adaletten de demokrasiden de sınıfta kaldı.

Cumhurbaşkanı adaylarına ve muhalefet partilerine yapılanları görüyoruz.

Eşitsizlik almış başını gidiyor. Devlet tüm imkânlarıyla, parasıyla, araçlarıyla, uçaklarıyla iktidar partisinin adayı için kullanılıyor.

Ya diğerleri? Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek, Selahattin Demirtaş… Onlar ülkenin üvey evlatları gibi…

İYİ Parti adayı Meral Akşener de “Fakir kızı Leyla” gibi… Eski yıllarda bu isimde bir Mısır filmi vardı. Filmin “Leyla” adındaki kahramanına akıl almayacak engeller çıkarılıyor, iftiralar atılıyor, haksızlıklar yapılıyordu. Melodramı izleyenler filmdeki kötülerden nefret ediyorlardı.

Meral Akşener'e yapılan haksızlıkları görünce aklıma o eski Mısır filmi geldi.

Ya devlet televizyonu TRT'ye ne demeli?

TRT, CHP'nin reklam filmini oynatmayı reddetmiş! Neden?

TRT'ye göre “OHAL kalksın, hukukun üstünlüğü hâkim olsun, keyfi uygulamalar son bulsun” demek yasakmış! Bu yaşta bu zekâ, akıllara seza!