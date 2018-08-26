Her alanda geriliyoruz.

Bu yönetimle çağdaş ülkeler arasına girmemiz çok zor!

Dünya ileriye, biz geriye geriye…

Gazete kâğıdında bile namerde muhtaç hale geldik!

Koskoca ülke bir gazete kâğıdı üretemiyor!

Bir zamanlar Türkiye'de büyük kağıt fabrikaları vardı. Bütün gazetelerin ihtiyacını karşılarlardı. Şimdi bir tane bile kâğıt fabrikası kalmadı, hepsi satıldı, kapatıldı, yok edildi!

Dolara bağlı kâğıdın fiyat artışından bütün gazeteler etkilendi. Tabii yandaş besleme gazeteler hariç… AKP iktidarının büyük desteği olmasa zaten bir tanesi bile ayakta kalamaz!

Ekonomik kriz kâğıda yansıyarak gazeteleri çok hırpaladı. Aydınlık Gazetesi kâğıtsızlık yüzünden yayınına 3 gün ara verdi ve okurlarının desteği ile yeniden hayat buldu.

Türkiye'de üretimi olmayan ve tamamen dışa bağımlı olan gazete kâğıdı, doların fırlamasıyla birlikte “Bulunmaz Hint kumaşı” gibi oldu, tonu 4-5 bin liraya yükseldi. Oysa aynı kâğıdın daha bu yılın başında tonu 2 bin lira dolayındaydı.

Bu iktidar sayesinde Afganistan olmak yolunda maşallah hızla ilerliyoruz!