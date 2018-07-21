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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Gel de üzülme!

21 Temmuz 2018
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Ege'de çok vahim geliş­meler oluyor, bizim siyasile­rimiz uykuda gibi…
Yunanistan'ın 18 Türk adasını göz göre göre işgal ettiğini defalarca yazdık. Bizimkilerin kılı bile kıpırda­madı!
“Vatan toprakları elden gidiyor” dedik, kim­senin gıkı bile çıkmadı!
Şimdi çok daha vahim bir durum var. Bizimkiler iç çekişmeler nedeniyle ilgisiz kalınca Yunanistan şımar­dıkça şımardı.
Nedir vahim durum?
Yunan Parlamentosu bir süre önce Ege Denizi'nde kara sularını ve hava sahası­nı 12 mile çıkarma kararını aldı. Bu ne anlama geliyor?
Ege'yi Yunan gölü haline getirmek ve Türkiye'yi kı­yılarında hapsetmek demek oluyor.
Güya kırmızı çizgilerimiz vardı. Hani, nerede bu çizgi­ler? Silinip yok mu oldu?
Elin oğlu Ege Denizi'nin tamamını işgale kalkışıyor, bizimkilerin ise sesi soluğu çıkmıyor.
CHP'li Halûk Pekşen “AKP ile birlikte ülke­mizin uluslararası alan­da saygınlığı kalmadı. Ege'nin işgalinin sebebi budur” diyor.
Saldırgan Yunanistan'a karşı nedir bu garip suskun­luk?
Kahrolmamak elde değil!

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