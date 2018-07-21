Gel de üzülme!

Ege'de çok vahim gelişmeler oluyor, bizim siyasilerimiz uykuda gibi…
Yunanistan'ın 18 Türk adasını göz göre göre işgal ettiğini defalarca yazdık. Bizimkilerin kılı bile kıpırdamadı!
“Vatan toprakları elden gidiyor” dedik, kimsenin gıkı bile çıkmadı!
Şimdi çok daha vahim bir durum var. Bizimkiler iç çekişmeler nedeniyle ilgisiz kalınca Yunanistan şımardıkça şımardı.
Nedir vahim durum?
Yunan Parlamentosu bir süre önce Ege Denizi'nde kara sularını ve hava sahasını 12 mile çıkarma kararını aldı. Bu ne anlama geliyor?
Ege'yi Yunan gölü haline getirmek ve Türkiye'yi kıyılarında hapsetmek demek oluyor.
Güya kırmızı çizgilerimiz vardı. Hani, nerede bu çizgiler? Silinip yok mu oldu?
Elin oğlu Ege Denizi'nin tamamını işgale kalkışıyor, bizimkilerin ise sesi soluğu çıkmıyor.
CHP'li Halûk Pekşen “AKP ile birlikte ülkemizin uluslararası alanda saygınlığı kalmadı. Ege'nin işgalinin sebebi budur” diyor.
Saldırgan Yunanistan'a karşı nedir bu garip suskunluk?
Kahrolmamak elde değil!