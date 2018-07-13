Gerçek olan nedir?

Artık kendisine “Başkan” denilmesini isteyen Erdoğan'ın birinci önceliği ekonomi… Bu konuda en güvendiği kişi olan Berat Albayrak'ı (damadını) ekonominin başına getirdi.

Ekonomi milletlerin hayat damarıdır ama ülkemizde ekonominin sağlıklı gittiğini söylemek mümkün değil! Borç bini aşmış durumda… Döviz açığı patladı, yıllık cari açık 57 milyar doları geçti. İki yıllık tahvillerin faizleri yüzde 20,38 oldu. Dolar 4,80'e dayandı.

Bu rakamlar Türkiye'nin manzarasını karartıyor!

Erdoğan “Dolar ve faiz kısa sürede düşecek. Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Berat Albayrak Bey'in bu işi derleyip toparlayacağına inanıyorum” dedi.

İnşallah öyle olur ama daha önce de doların düşeceğini iddia ederek vatandaşa “Elinizde döviz tutmayın, onları Türk Lirası'na çevirin” çağrısında bulunmuştu. Ne oldu? Ellerindeki dolarları bozduranlar zarara uğradı!

Sanırım danışmanları Erdoğan'a gerçekleri söylemiyor!

Nedense aklıma Hazreti Süleyman'ın şu sözü geldi:

“Devleti yöneten kişiye yakın olup da gerçeği söylemeyenler, ona en büyük kötülüğü yapıyor demektir!”