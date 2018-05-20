Güneş yine doğacak!

Dün Türk'ün şölen günü olan 19 Mayıs Gençlik Bayramı'nı kutladık…

Birileri 19 Mayıs mesajlarında Atatürk'ün adını ağzına almasın, diğerleri Atatürk ve arkadaşları için “İki ayyaş” gibi saygısız ifadeler kullanarak Cumhuriyet değerlerini yıkmaya çalışsın, tüm bunlar Atatürk sevgisini bitiremeyecek.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenilmiş, bütün vatan toprakları düşmanın işgaline uğramıştı. Mustafa Kemal o kahredici dönemde Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkmış ve 3 yıl sürecek istiklal mücadelesinin ateşini yakmıştı.

Günümüzün iktidarı Atatürk'ü unutturmak için elinden geleni yapıyor, hatta devletin en üst yetkilileri “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı” diyen meczupları baş tacı ediyor. Ülkenin genelkurmay başkanı bile Türk Ordusu'nun Yunan karşısında yenilgiye uğramasını isteyen o akıl hastasını ziyaret ediyor.

Kim ne derse desin ‘19 Mayıs' Türk'ün büyük bayramıdır ve onu sonsuza dek gururla kutlamaya devam edeceğiz.

Sadece 35 gün kaldı. 24 Haziran'da güneş ufuktan bir kez daha doğacak!