Günün sorusu!

Merkez Bankası dün politika faizini, yüzde 16,50'ye yükseltme kararı aldı. 1 Haziran'da başlayacak uygulamada faiz koridorunun üst bandı yüzde 18 olacak.

Bu karar üzerine doların fiyatı biraz geriledi.

Yıllardır ekonominin temel kuralının “arz-talep dengesi, üretim-tüketim” olduğunu söylüyor “Emir-komuta ile faizler düşmez” diyorduk.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın yüksek faize çok kızması nedeniyle, korkusundan faizleri artıramıyor, işler her geçen gün kötüye gidiyordu.

Sonunda dolar fırladı, Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nı güçlükle razı ederek faizleri artırmak zorunda kaldı. Tabii ki, çok gecikmiş bir işlem oldu bu!

Başımıza gelen bunca üzücü olayın sebebi kötü yönetilmek ve piyasalarla inatlaşmaktır!

İktidar şimdi, seçim sonrası her şeyi düzelteceğini vaat ediyor. Ülke güllük gülistanlık olacakmış! İnanalım mı dersiniz?

Bu soruya ‘Sefer Bey' adlı okurumdan gelen ilginç mesajla cevap vereyim. Şöyle soruyor okurum:

“Bunca yıldır yapamadıklarını seçimden sonra yapacaklarmış! Şimdi bunu ‘yersek' orucumuz bozulur mu hocam?”