Haçlı ittifakı vurdu, Müslüman ülkeler de memnun, seyretti!

Bunlar nasıl Müslüman?

Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye saldırısını alkışlayanlar şunu düşünmelidir:

Birleşmiş Milletler kararı olmadan, bir ülkeye keyfi bir şekilde füze yağdıranlar günün birinde aynı haydutluğu başka ülkelere de yapabilir.

Akıllı olmak ve “Hukuk tanımayan bu emperyalist güçler bahane uydurup bize de saldırabilir” diye düşünmek gerekir.

Devletler arası haydutluktan başka bir şey olmayan saldırıda toplam 240 milyon dolar değerinde füze kullanılmış… Babalarının hayrına savurmadılar bu füzeleri… Bunun kat kat fazlasını sömürecekler!

Tüm Arap ülkeleri tepkisiz! Oysa günün birinde kendi başlarına da aynı belâ gelebilir!

Kurban Bayramlarında koyunlar kesilirken, sıradaki diğer koyunlar kendilerine bir şey olmayacakmış gibi otlamaya devam ederler ya… Tepkisiz ülkeler de o halde… Bölgede bir İran sesini yükseltti, o da Arap değil!

Kılıçdaroğlu haklıdır: “Egemen güçler bölgeden çekilmeli! Savaşa destek vermek asla doğru değil!”