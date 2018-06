33-35 yaşlarında genç bir “Hâkime Hanım” önündeki şişkin dosyaya baktı ve “Siz de her gün yazmasanız… Hem niçin yazıyorsunuz ki?” diye sordu.

Yazdığı bir köşe yazısı için yargılanmakta olan eski yılların Sağlık ve Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu idi. Hâkime Hanım'a şu cevabı verdi:

“Yazıyorsam sizler için, Cumhuriyet kadınları için yazıyorum. Benim savunduğum Laik Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti yaşarsa, sizler o koltuklarda oturabileceksiniz. Benim savunduğum rejim yenilir ve Federe İslam Devleti kurulursa sizi bir KADIN olarak orada oturtmazlar. Anında kulağınızdan tuttukları gibi atarlar ve yerinize bir KADI getirirler.

Keşke Cumhuriyet'in kurumları ve Türk aydınları anayasal haklarını bilse ve sahip çıksa da ben de yazmasam.”

“Sonuç ne oldu?” dersiniz… Hâkime Hanım, Serdaroğlu'nu Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç ve Necdet Özel'e hakaretten, her biri için 11 ay 20 gün, toplam 2 yıl 11 ay hapse mahkûm etti.

Rifat Serdaroğlu “Canın sağ olsun hâkime hanım. Karara itiraz hakkımı kullanacağım. Hiçbir ceza, hiçbir hapishane bizi görevimizden alıkoyamaz” dedi.