Hâlâ hayal satılıyor!

Dolar artıyor, seçimde AKP'ye verilen her oy zam olarak geri dönüyor!

Seçim öncesi gizlenen-ötelenen zamlar ve vergiler milletin üzerine zıpkın gibi inmeye hazır! Sırada o kadar çok zam var ki bir kâbus filmi gibi…

Doların yükselmesi (daha doğrusu bizim paramızın perişan olması) her türlü fiyatı etkilediği gibi dış ticaret açığını, dolayısıyla cari açığı (döviz açığını) artırdı.

Türk Lirası’nın 8 ayda yüzde 37 erimesi, insanlarımızı aynı oranda fakirleştirdi!

Bu durumda ne yapılabilir? Elbette ki yapılacak çok şey var ama ülkemizi yönetenler her şeyi çok bildiklerini zannettikleri için, iyi niyetli uyarılara bile kulak asmıyorlar! Yani, bilmediklerini bilmiyorlar! Gerçeği anlayıp bilmediklerini bir bilseler, belki işler düzelecek!

Açıklanan 100 günlük ekonomi programında yine hayal satılıyor.

İşsizlik ve enflasyonla nasıl mücadele edilecek, kurtuluşun tek çaresi olan üretim artışı nasıl sağlanacak? Bunlardan söz edilmiyor!

Ekonomide keskin bir viraja girmiş bulunuyoruz. O virajı kazasız belasız dönmemiz için sürücünün çok usta olması gerekiyor. Önümüz uçurum!