Çarşıyı pazarı dolaşıyorum, esnaf ve vatandaşlarla konuşuyorum, gelen mesajları inceliyorum… Toplumumuzun nabzını böyle tutmaya çalışıyorum.
Buna dayanarak söylüyorum: İnsanlarımız İYİ Parti'den umutlu… Ben de, CHP ile birlikte İYİ Parti'den umutluyum. CHP'nin birçok hatasına rağmen hâlâ bu ülkenin umudu olduğunu düşünüyorum.
İYİ Parti'ye gelince… Meral Akşener'de lider kumaşı var. Cesaretli çıkışları özellikle kadınlar tarafından çok beğeniliyor. Partinin yapısı genç ve dinamik. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın çabaları da kadrolara heyecan aşılıyor.
Meral Hanım il il yurdu dolaşıyor. Konya'da, Kayseri'de her yerde konuşuyor ve iktidara meydan okuyor:
“Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız! Bizim şartlı şurtlu el sıkışıp, sırf aday olabilmek için abidik gubidik işlerimiz olmayacak. Ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı'na adayım. Haydi yiğitler, sizi de görelim! Halep oradaysa arşın burada!”
İktidarın beslemesi olan gazete ve televizyonlar, kafalarını kuma gömen devekuşu misali Meral Akşener'i görmüyor, ona yer vermiyor. Sebebi, korku!