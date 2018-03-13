Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
TOKMAK (RAHMİ TURAN)
KAPAT
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Haydi yiğitler!”

13 Mart 2018
Yazarlar

Çarşıyı pazarı dolaşıyorum, esnaf ve vatandaşlarla konuşuyorum, gelen me­sajları inceliyorum… Toplumumuzun nabzını böyle tutmaya çalışıyorum.
Buna dayanarak söylüyorum: İnsan­larımız İYİ Parti'den umutlu… Ben de, CHP ile birlikte İYİ Parti'den umutluyum. CHP'nin birçok hatasına rağmen hâlâ bu ülkenin umudu olduğu­nu düşünüyorum.
İYİ Parti'ye gelince… Meral Ak­şener'de lider kumaşı var. Cesaretli çıkışları özellikle kadınlar tarafından çok beğeniliyor. Partinin yapısı genç ve dinamik. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın çabaları da kadrolara heye­can aşılıyor.
Meral Hanım il il yurdu dolaşıyor. Konya'da, Kayseri'de her yerde ko­nuşuyor ve iktidara meydan okuyor:
“Biz ne çıkar, ne çukur, ne cuk­ka, ne yıkım ittifakı asla yapma­yacağız! Bizim şartlı şurtlu el sıkışıp, sırf aday olabilmek için abidik gubi­dik işlerimiz olmayacak. Ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı'na ada­yım. Haydi yiğitler, sizi de görelim! Halep oradaysa arşın burada!”
İktidarın beslemesi olan gazete ve televizyonlar, kafalarını kuma gömen devekuşu misali Meral Akşener'i görmüyor, ona yer vermiyor. Sebebi, korku!

Yazarın Diğer Yazıları
Tümünü gör
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar