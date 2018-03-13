Çarşıyı pazarı dolaşıyorum, esnaf ve vatandaşlarla konuşuyorum, gelen me­sajları inceliyorum… Toplumumuzun nabzını böyle tutmaya çalışıyorum.

Buna dayanarak söylüyorum: İnsan­larımız İYİ Parti'den umutlu… Ben de, CHP ile birlikte İYİ Parti'den umutluyum. CHP'nin birçok hatasına rağmen hâlâ bu ülkenin umudu olduğu­nu düşünüyorum.

İYİ Parti'ye gelince… Meral Ak­şener'de lider kumaşı var. Cesaretli çıkışları özellikle kadınlar tarafından çok beğeniliyor. Partinin yapısı genç ve dinamik. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın çabaları da kadrolara heye­can aşılıyor.

Meral Hanım il il yurdu dolaşıyor. Konya'da, Kayseri'de her yerde ko­nuşuyor ve iktidara meydan okuyor:

“Biz ne çıkar, ne çukur, ne cuk­ka, ne yıkım ittifakı asla yapma­yacağız! Bizim şartlı şurtlu el sıkışıp, sırf aday olabilmek için abidik gubi­dik işlerimiz olmayacak. Ben 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı'na ada­yım. Haydi yiğitler, sizi de görelim! Halep oradaysa arşın burada!”

İktidarın beslemesi olan gazete ve televizyonlar, kafalarını kuma gömen devekuşu misali Meral Akşener'i görmüyor, ona yer vermiyor. Sebebi, korku!